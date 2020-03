Condividi Pin 1 Condivisioni

La nota del Comune di Sacrofano

Coronavirus a Sacrofano, positivo il Sindaco. Si ricostruisce la rete di contatti – A seguito di acquisizione di tampone positivo per la ricerca COVID 19 del Sindaco di Sacrofano, già in quarantena dal 7 marzo us, è stata avviata l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti. Il Sindaco ha fornito un elenco delle persone a stretto contatto, le quali sono state rintracciate e poste in quarantena. Dall’indagine è emerso che in data 3 marzo si era tenuta, presso la sala Tanzi di Sacrofano, una conferenza stampa con oltre 150 partecipanti. Considerato il tempo di latenza tra la data della conferenza e la comparsa dei sintomi a carico del Sindaco, iniziati il 7 marzo, si ritiene possibile che l’evento sia stato occasione del contagio. Si ritiene opportuno divulgare tale informazione, in modo che, i partecipanti all’evento del 3 marzo, contattino il proprio medico o i numeri predisposti 06 96669455 069666933006 96669329 per segnalare eventuale comparsa di sintomi influenzali (febbre, mal di gola, tosse secca o difficoltà respiratoria) fino a 14 giorni a partire da tale databe porsi immediatamente in isolamento domiciliare fiduciario.I partecipanti che in tale periodo non abbiano sviluppato sintomi non devono preoccuparsi.Aa