I dati in tutte le ASL della Regione Lazio

Coronavirus, 4 nuovi casi nella ASL RM4

Si registrano 4 nuovi casi positivi. Sono 62, invece, le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 150 persone restano in sorveglianza domiciliare. Sono i numeri diffusi da Salute Lazio.

Di seguito i dati nelle altre ASL della Regione:

Asl Roma 1: Nessun nuovo caso positivo. Si segnala il primo caso guarito a domicilio: si tratta di una donna negativizzata che dopo un primo ricovero allo Spallanzani era stata posta in isolamento domiciliare. 362 persone sono in sorveglianza domiciliare, ne sono usciti 63. Da martedì 17 Marzo 8 posti in più di pneumologia.

Asl Roma 2: 5 nuovi casi positivi. 998 persone in sorveglianza domiciliare. Saranno attivati in 48 ore 2 posti in più di terapia intensiva e 4 di pneumologia il 18 Marzo.

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 152 persone sono in sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 5: 4 nuovi casi positivi. 1222 persone in sorveglianza domiciliare.

Asl Roma 6: 8 nuovi casi positivi. 780 persone in sorveglianza domiciliare.

Asl Rieti: Nessun nuovo caso positivo. 160 persone sono in sorveglianza domiciliare. Il 16 Marzo saranno attivati 11 posti di terapia intensiva

Asl Latina: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 82 anni con grave scompenso cardiaco e insufficienza renale. Si tratta della donna di Formia per cui è stato richiesto esame autoptico. 1200 persone in sorveglianza domiciliare.

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 321 persone in sorveglianza domiciliare. Domani sarà attivata area #covid19 con implemento di 2 posti letto di terapia intensiva.

Asl Viterbo: 2 nuovi casi positivi. 167 persone in sorveglianza domiciliare. Il 13 Marzo saranno implementati 4 posti letto di terapia intensiva.