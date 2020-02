Condividi Pin 4 Condivisioni

La nota del Capogruppo di Forza Italia Alessio Coronas

Coronas: “Fiumicino non deve farsi prendere dall’isteria della paura del contagio”

Coronas: “Fiumicino non deve farsi prendere dall’isteria della paura del contagio” – “In questo momento la cosa di cui non abbiamo bisogno è il panico. La donna di Fiumicino contagiata sta bene, non risulta avere particolari gravità, seppur affetta da polmonite.

Dobbiamo evitare la caccia alle streghe, stare uniti e osservare le elementari norme di prevenzione, senza isterismi. Siamo in contatto stretto con il Sindaco e faremo quanto in nostro potere per informare e rassicurare.

La salute pubblica è importante, ma l’isteria collettiva è il primo nemico della salute stessa e dell’economia di una città. Restiamo calmi perché stare in allarme è doveroso, farsi aggredire dalle paure è deleterio”.

Firmato: Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia