Contributi al consorzio di bonifica, le parole del sindaco Gubetti

Gubetti: ” Nel fare la revisione del Catasto sono state inserite erroneamente alcune aree che ad oggi risultano in zona urbanizzata e in quanto tali non devono versare alcun contributo al Consorzio”

“In queste giorni alcuni cittadini stanno ricevendo degli 𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗼𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗟𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗡𝗼𝗿𝗱: Il Consorzio ha aggiornato il proprio catasto consortile proprie in queste settimane e quindi utenze che prima di oggi non avevano mai ricevuto la richiesta di pagamento sono state inserite solo dopo questa revisione. Trattasi di un 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 che interessa tutti i 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶 di terreni e immobili 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗿𝘁𝗶𝗹𝗲, quindi all’interno del perimetro del consorzio (le cosiddette aree rurali) e che non sono serviti da sotto-servizi”.

“Nel fare la revisione del Catasto 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 che ad oggi risultano in zona urbanizzata e in quanto tali 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 al Consorzio. Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶 𝘀𝗶 𝗲̀ 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 già da diverse ore nei confronti del Consorzio di Bonifica per chiarire la situazione e per 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲 che, dal catasto del consorzio, risultano erratamente come rurali”.

“𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝗴𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 di pagamento del contributo sono invitati a rispondere all’indirizzo di posta elettronica 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗹𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝗻𝗼𝗿𝗱@𝘀𝗶𝗴𝗺𝗮𝘁𝗲𝗹.𝗶𝘁 indicata nella lettera 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 e che non provvederanno al pagamento del contributo richiesto in quanto non dovuto perché usufruiscono di sotto-servizi regolarmente realizzati nell’area urbanizzata”.