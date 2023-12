“Sindaco la strada è ancora lunga e i cittadini sono stufi di sentirsi presi in giro”

“Precisiamo che nella seduta del Consiglio Comunale del 14/12 il gruppo insieme per Cerveteri ha espresso parere positivo e votato a favore della determinazione degli oneri concessori per Campo di Mare, perché ha ritenuto di non dover continuare a penalizzare i cittadini onesti e quindi poter regolarizzare la loro abitazione”.

Così il consigliere Paolacci in un post social.

“È solo ed esclusivamente – si legge – un atto dovuto alla città e ai propri cittadini. Un atto solo ed esclusivamente per cercare di rafforzare una pratica che deve ancora andare in approvazione in Regione (non è vero quello che dice il sindaco, che già da oggi si possono chiedere condoni) e che quindi si possa far vedere che c’è la volontà di tutta l’amministrazione affinché si possa mettere fine ad una situazione che persiste da 50 anni e che ne blocca in qualche modo la crescita”.

“Come al solito quando si tratta di scelte decisive e fondamentali, il nostro gruppo discerne l’aspetto politico da quello sociale e si getta a capofitto per il bene di tutti, a differenza del sindaco che, nonostante avessimo già annunciato nella dichiarazione di voto il nostro voto favorevole, ha voluto rimarcare alcuni aspetti e creare acredine. Forse voleva che votassimo contro per sentirsi brava solo lei”.

“Ma noi Cerveteri la amiamo davvero. Noi siamo di Cerveteri e lo siamo da sempre, e Campo di Mare rappresenta per ognuno di noi i ricordi dei miglior anni della nostra gioventù. Caro sindaco e cara maggioranza adesso non fermatevi a fare selfie e slogan da “giornata storica” ma datevi da fare. La strada è ancora lunga. E i cittadini sono stufi di sentirsi presi in giro. E noi – conclude Paolacci – per il bene di Cerveteri siamo sempre pronto a tendere la nostra mano. Tanto era dovuto per la trasparenza che ci contraddistingue”.