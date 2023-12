“Il primo punto all’ordine del giorno in discussione nel consiglio comunale del 14 dicembre concernente: Determinazione di criteri e modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai fini del rilascio dei titoli edilizi in sanatoria ai sensi della L. 47/85 degli interventi ricompresi nel comprensorio di Campo di Mare, oggetto di pianificazione di recupero ai sensi della L.R. 28/80, come adottata con deliberazione di consiglio comunale n^ 37 del 6 agosto 2021è stato approvato anche con il voto favorevole dei consiglieri di Fratelli D’ Italia Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando (relatore)”.

Così Fratelli d’Italia in una nota

“L’ atto – si legge -, approvato con una votazione favorevole di n° 21consiglieri su n° 21 presenti, è destinato a mettere finalmente fine al contenzioso delle oltre ottanta concessioni edilizie, rilasciate e successivamente revocate, tra ente pubblico, proprietari di abitazioni private e locali commerciali che non hanno mai potuto alzare la serranda. L’iter che si potrà definire concluso con l’approvazione della variante speciale per Campo di Mare da parte della Regione Lazio che ci auguriamo avvenga in tempi rapidi (ci attiveremo al riguardo attraverso il nostro gruppo regionale), sarà un importante volano di crescita per la frazione marina del comune di Cerveteri in termini economici, di posti di lavoro e di immagine per l’intero comprensorio”.

Fratelli d’ Italia Cerveteri.