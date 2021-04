“Concorsopoli”: ancora riflettori puntati sul comune di Allumiere

Share Pin 1 Condivisioni

Non è l’Arena nella cittadina collinare per parlare con il sindaco Antonio Pasquini.

Le telecamere di Non è l’Arena il programma di La7 tra la sede della Regione Lazio, il Comune di Allumiere e la residenza del segretario del Pd di Frosinone Andrea Palladino.

Sotto i riflettori c’è ancora il caso di Concorsopoli che ha portato alle dimissioni del presidente del consiglio regionale del Lazio Buschini e all’apertura di un’indagine da parte della magistratura civitavecchiese.

Sotto i riflettori sono finiti il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini. Proprio da Allumiere è infatti partito il concorso che ha generato la graduatoria dalla quale sono stati poi presi i nominativi delle assunzioni … e diversi esponenti politici non solo del Pd ma anche del Movimento 5 Stelle.

Le telecamere di La7 hanno provato ad intercettare all’interno del palazzo della Regione il presidente del consiglio regionale Buschini senza però poter riuscire a ottenere un’intervista con esso.

Niente da fare nemmeno con il segretario Pd di Frosinone. A commentare la vicenda, invece, parlando di concorso “legittimo” è stato il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini.

Per il Sindaco della cittadina collinare, dipendente anche all’interno dell’ufficio di presidenza (come sottolinea il servizio di Non è l’Arena) il concorso “è legittimo e tutti gli altri che si sono susseguiti sono legittimi”.

