Pronto all’esordio il Settebello del Tyrsenia SC. Gli atleti di Cerveteri guidati da Mr Mario Monti affronteranno a Civitavecchia la Vis Nova

Comincia oggi il Campionato di Serie C di Pallanuoto

Oggi il grande giorno dell’esordio del Tyrsenia S.C. nel Campionato di Pallanuoto Serie C.

Dopo aver mancato di un soffio, e forse immeritatamente, la permanenza per il quinto anno consecutivo nella Serie B Nazionale, la squadra di Cerveteri sarà a Civitavecchia, oggi pomeriggio, per la prima prova agonistica di questa stagione.

Una gara da affrontare con concentrazione per tracciare immediatamente il percorso ascendente da proseguire per tutto il Campionato.

Preparazione adeguata e voglia di fare bene contraddistinguono lo spirito degli atleti ceriti, a cui è stata privata dal destino, nella Stagione precedente, la possibilità di rimanere nel campionato cadetto di Serie B.

Nessuno scoraggiamento – traspare dall’atteggiamento dei Preparatori sportivi del Centro Sportivo Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” – bensì la fermezza di voler giocare un campionato in cui esprimere al meglio il potenziale di tutta la squadra e riuscire a migliorare ancora.

Non va dimenticato che la permanenza in B fu sfiorata, nei play-out dello scorso Giugno, in un finale di stagione in cui il Settebello del Tyrsenia aveva dato prova di una sostanziosa dose di tecnica ed energia, oltre che un atteggiamento sportivo sempre encomiabile.

Purtroppo nello sport si vince e si perde, e le squadre incontrate in campionati dai ragazzi del Cerveteri non erano state da meno.

Pronto anche il tifo che non farà mancare il suo appoggio alla squadra di Mister Mario Monti, traino motivazionale e tecnico del team, e primo tifoso della squadra.

Appuntamento quindi per oggi, Sabato 25 Gennaio 2020, alle ore 18:00 presso il Palagalli di Civitavecchia, per la gara che vedrà il TYRSENIA SC fronteggiare la RN ROMA VIS NOVA. Per raggiungere il palazzetto sportivo: Viale Lazio, in località San Gordiano.

La Serie C è la quarta divisione del campionato italiano maschile di pallanuoto, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), e la maggiore divisione a livello regionale.

Le squadre iscritte sono suddivise in gironi su base regionale. Al termine della stagione otto squadre vengono promosse in Serie B e sedici vengono retrocesse in Promozione.

Dai tifosi, dallo staff del Tyrsenia Sporting Club, dalla città tutta di Cerveteri e dalla Redazione di Baraonda: il più grande in bocca al lupo ai nostri atleti per questo nuovo inizio di Campionato.