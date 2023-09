Civitavecchia, violento incidente stradale in Via Terme di Traiano

Nella notte i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati a seguito di un incidente stradale sulla Strada Provinciale 7B. L’urto è stato piuttosto violento, le cause dell’accaduto siano ancora da accertare.

Alle ore 22:00 circa, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati a seguito di un incidente stradale verificatosi in Via Terme di Traiano, Civitavecchia, sulla Strada Provinciale 7B. L’incidente ha coinvolto due vetture di media cilindrata, ciascuna con a bordo solamente il conducente. L’urto è stato piuttosto violento, sebbene le cause dell’accaduto siano ancora da accertare.

Una volta giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso per i due conducenti, consegnandoli poi alle cure del personale sanitario intervenuto in loco. Dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati al Civico Ospedale di Civitavecchia. Sul posto sono rimasti Vigili del fuoco e gli uomini della Polizia di Stato per garantire la sicurezza della strada e condurre i necessari rilievi per l’inchiesta in corso.

