Il consigliere regionale di Italia Viva, Marietta Tidei commenta l’inaugurazione dei locali di Porta Futuro a Civitavecchia

Civitavecchia, Tidei: “Bene l’apertura dello sportello. Ora riaprire subito il centro dell’impiego” –

“Bene l’apertura dello Sportello che questa mattina è stato inaugurato presso i locali di Porta Futuro a Civitavecchia, alla presenza dell’Assessore Di Berardino.

È un piccolo ma significativo segnale nei confronti delle esigenze dei cittadini.

In questo ambito, devo purtroppo però rilevare che nulla di concreto è stato fatto per riportare da Tarquinia a Civitavecchia il Centro dell’impiego.

Ormai due mesi fa l’assessore regionale al Lavoro Di Berardino, rispondendo a una mia interrogazione su questo tema, aveva dichiarato che l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare una soluzione entro il 30 marzo scorso, altrimenti sarebbe intervenuta direttamente la Regione.

Pur comprendendo la complessità della procedura in corso, tra l’altro oggetto di un’indagine, spiace rilevare che non è stato compiuto alcun passo in avanti. In un momento in cui sulle politiche attive per il lavoro Governo e Regione stanno investendo moltissime risorse, è assolutamente necessario tornare il Centro per l’Impiego nella sua interezza e in locali adeguati a Civitavecchia in modo da garantire ai cittadini possibilità di accesso alle diverse opportunità.

Tre anni di chiusura sono davvero ingiustificabili. Laddove la procedura individuata dal Comune non dovesse portare a nulla nel giro di poco, la Regione agisca autonomamente”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale Marietta Tidei.