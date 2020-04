Condividi Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia, Tedesco: “allentare la tensione ora vanificherebbe tutti gli sforzi”

Allentare ora la tensione significherebbe vanificare gli sforzi fatti finora. Con questa convinzione il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha avuto nel pomeriggio una conference call con i rappresentanti delle varie forze dell’ordine, collegato dal Centro Operativo Comunale di Fiumaretta. È stata l’occasione per approntare un piano straordinario di controllo del territorio.

Durante la riunione si è parlato, per la domenica di Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo, dell’eventualità di chiudere ogni attività commerciale sul territorio. Riscontrato un parere positivo unanime, all’esito del confronto si è quindi stabilito di emanare una ordinanza che prevede per i giorni 12 e 13 aprile la chiusura totale di tutte le attività, su tutto il territorio comunale, di vendita di generi alimentari e generi di prima necessità, ad eccezione di farmacie e parafarmacie nonché ad eccezione delle edicole cittadine (limitatamente della sola giornata del 12). Parallelamente l’ordinanza, firmata dal Sindaco Tedesco, prevede per la giornata di venerdì 10 e sabato 11 aprile che i soli esercizi di vendita di generi alimentari potranno avere la facoltà di esercitare l’attività sino alle ore 21.

“Occorre mantenere alta l’attenzione – ha commentato il primo cittadino – e per questo è fondamentale comprendere che l’arrivo delle festività pasquali non può essere, purtroppo, occasione per uscite. In tal senso, abbiamo rimosso la tentazione di compilare autocertificazioni non veritiere, ma soprattutto abbiamo voluto dare una occasione di riposo e di serenità in famiglia a chi quotidianamente assicura, recandosi al lavoro in tanti esercizi commerciali, l’approvvigionamento alla nostra comunità. Ringrazio loro e ringrazio anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, che invece sia a Pasqua che a Pasquetta vigileranno sul territorio in forze e con ogni mezzo, pronti a sanzionare chi, col suo comportamento, rischia di mettere a repentaglio i sacrifici di una intera comunità”.