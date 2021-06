Civitavecchia: “Scendi in strada a pulire Borgata Aurelia”

Share Pin 0 Condivisioni

Appuntamento domenica al Centro sportivo comunale “Ivan Lottatori” a partire dalle 9 con l’evento organizzato dalla Asd Futsal Academy in collaborazione con Fare Verde Civitavecchia

Domenica 6 giugno, presso il Centro Sportivo Comunale “Ivan Lottatori”, appuntamento per l’iniziativa di volontariato ambientale “scendi in strada a pulire Borgata Aurelia”.

L’evento, inserito nell’ambito del progetto più ampio “Sport e Salute”, è organizzato dall’ASD FUTSAL Academy in collaborazione con l’associazione ambientalista FARE VERDE Gruppo di Civitavecchia e prevede la partecipazione degli studenti della scuola Renata Borlone dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, dell’associazione L’Ottavanota onlus, dell’Avis ed è aperta a tutti i cittadini volenterosi, in particolare quelli residenti nel quartiere.

Sarà l’occasione per partecipare in maniera attiva e prendersi cura in prima persona delle strade e delle aree comuni del quartiere ripulendole dai rifiuti.

Soprattutto sarà una nuova occasione per lanciare un messaggio Green ai giovani sensibilizzandoli sui temi ambientali e sul corretto conferimento dei rifiuti.

“Dopo il prolungato lockdown è tornato il momento di scendere in campo per prendersi cura del proprio territorio e per fare comunità” – dichiarano congiuntamente Elso De Fazi e Paolo Giardini, rispettivamente Presidente della Futsal Academy e del gruppo locale di Fare Verde – per questo invitiamo la città alla massima partecipazione”.

Luogo: Centro sportivo comunale “Ivan Lottatori” .

Data: domenica 6 giugno .

Orario: 09.00 – 12:00

saranno consegnati ai partecipanti guanti monouso e sacchi in plastica.

i partecipanti possono utilizzare anche guanti personali

si ricorda il rispetto delle basilari norme preventive anti COVID: mascherina obbligatoria, distanza di sicurezza interpersonale, corretto smaltimento dei DPI, evitare assembramenti.

Info: 3473711687 – 3386792154

Associazione sportiva dilettantistica FUTSAL ACADEMY

Associazione ambientalista FARE VERDE ONLUS – Gruppo locale di Civitavecchia

