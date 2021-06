In corso un ciclo ravvicinato di 4 sedute della commissione edilizia pubblica sui progetti per la Frasca

Civitavecchia, progetti Frasca: domani in Commissione audizione del presidente Musolino

È in corso un ciclo ravvicinato di quattro sedute della Commissione consiliare Edilizia pubblica sui progetti per la Frasca.

Ne dà notizia il presidente dell’organo consiliare, Raffaele Cacciapuoti: “I membri della commissione potranno, nel corso dei lavori, toccare con mano l’importante mole di progetti messi in campo per rilanciare un’area che può rappresentare, oltre che un polmone verde e… azzurro per i civitavecchiesi, anche un polo di attrazione turistica a livello comprensoriale”.

“Si tratta di salvaguardare la pineta e promuovere la costa attraverso un programma di accesso responsabile all’area e di valorizzarne le importanti vestigia del passato attraverso la creazione di un vero e proprio parco archeologico”.

“Perciò sarà necessario adottare una variante urbanistica che la Commissione approfondirà nei lavori di questi giorni”.

“Per agevolare la comprensione della complessiva progettualità messa in campo per la Frasca, saranno domani ascoltati in audizione anche il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino con i suoi tecnici, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata e la progettista, architetta Enza Evangelista”, conclude Cacciapuoti.

