Continua il lavoro per ottimizzare la fornitura idrica nel territorio di Civitavecchia. Disagi il 24 maggio dalle 7 alle 23

Civitavecchia: manutenzione straordinaria, possibili disagi idrici –

Riceviamo e pubblichiamo –

Continua il lavoro incessante per ottimizzare la fornitura idrica nel territorio di Civitavecchia.

A tal proposito, Acea Ato2 informa la cittadinanza che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno 24/05/2023 dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Civitavecchia: manutenzione straordinaria, possibili disagi idrici

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone:

 via dell’Orto di Santa Maria

 via Gian Battista Falda

 via dei Rocchi

 via San Liborio

 via Guastatori del Genio

 via dei Ligustri

 via Nuova di San Liborio

 via Onofrio Brancato

 via Francesco Navone

 strada delle Boccelle

 via Monsignor Mandolini

 via del Casaletto Rosso

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio; via Guastatori del Genio angolo Leo Sposito; via Casaletto Rosso angolo via dei Frassini; strada delle Boccelle angolo via Mercuri. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito

internet www.gruppo.acea.it.