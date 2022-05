Civitavecchia, Maggioranza: “Sbagliato tirare per la giacca Mari”

Maggioranza sul Marina Yachting: “Sì lavorare insieme, ma M5S, La Svolta e FdI valutino i passaggi amministrativi”

È stato diffuso un comunicato stampa a firma della Maggioranza in Consiglio comunale che invita polemicamente parte dell’opposizione a “non tirare per la giacchetta la Presidente Mari”.

Il motivo della contesa? Il progetto del Marina Yachting.

“Sui grandi progetti, strategici per la città e per il suo sviluppo, occorre lavorare insieme – si legge –. Ma tirare per la giacchetta la presidente del Consiglio comunale è sicuramente la peggiore maniera per iniziare a farlo”.

“Eppure, non ci pare che alcune forze politiche ed editoriali della città lo abbiano compreso. La novella federazione creatasi tra il Movimento 5 stelle, La Svolta e due consiglieri di Fratelli d’Italia deve invece rifarsi alle sagge norme di una politica che fa i suoi passi soltanto dopo aver valutato attentamente tutti i dovuti passaggi amministrativi.

Su quanto questi siano delicati, a maggior ragione perché i lavori insistono sulla parte più antica del porto di Civitavecchia (laddove si incrociano competenze e responsabilità), i “federati” hanno la possibilità di rivolgersi a chi tra loro conosce bene certi aspetti: e cioè agli stessi 5 stelle, che durante il loro governo cittadino hanno avuto per le mani questa stessa vicenda (senza peraltro portarla a compimento).

Loro non sono riusciti a chiudere il cerchio in quattro anni, oggi a noi contano i giorni. Chissà perché?

Ma stiano sereni i più frettolosi tra i nostri colleghi consiglieri.

Non è certo questa la coalizione che dice no a tutto: oltre ad avere una propria progettualità che riceve ormai quasi quotidianamente finanziamenti sovracomunali, questa Giunta guarda con interesse e senza preconcetti ad ogni progetto presentato sul proprio territorio, secondo una filosofia di governo che si riflette in una Maggioranza sempre attenta a coniugare legittimi interessi privati e benessere della comunità.

Grazie quindi alla presidente Mari per la grande professionalità e l’equilibrio dimostrato anche in questa circostanza.

Insieme a lei, confermiamo che il progetto del Marina Yachting non resterà in Comune un minuto più di quel che è necessario”.