Civitavecchia: l’Istituto Stendhal saluta Stefania Tinti, Paola Alessandroni e Giovanna Caratelli

Una festa dell’amicizia, piena di colori e di emozioni, è stata organizzata allo Stendhal per salutare la Dirigente Scolastica Stefania Tinti, la Vicepreside Paola Alessandroni e la professoressa Giovanna Caratelli che hanno completato il loro ciclo lavorativo. Un ciclo che è cominciato oltre trent’anni fa al Benedetto Croce e che avvisto le tre colleghe ed amiche protagoniste della storia della Scuola. “I cambiamenti sono stai moltissimi in questi anni, la nascita dell’Alberghiero, l’accorpamento con l’Istituto d’Arte prima e con il Baccelli dopo ma sempre in un clima di grande collaborazione e spirito di iniziativa che ci ha consentito, nel corso di questi anni, di rinnovarci e di costruire sempre nuovi percorsi” E infatti la scuola nel corso degli anni è cambiata, ha saputo interpretare i bisogni del territorio e, in alcuni casi, anticipare il futuro. La caratteristica dello Stendhal, infatti, è stata di essere sempre in sinergia con le associazioni di volontariato, con le attività produttive e le Istituzioni, sempre presente nelle manifestazioni pubbliche, creando una rete di collaborazione per la crescita del comprensorio. “Ci piace pensare che questa scuola abbia contribuito al cambiamento del territorio, molti studenti sono diventati professionisti e operatori nei diversi settori dall’ economico al turistico alla realtà ricettiva e ristorativa portando innovazione competenza” dicono le insegnanti . E le feste di questi giorni, dall’Open Night organizzata dagli studenti che hanno dimostrato il loro grande affetto e il saluto festoso dei colleghi e di tutto il personale, sono a dimostrare come lo Stendhal abbia saputo portare avanti la sua attività con amore e passione. “Abbiamo percorso tanta strada con i nostri colleghi abbiamo condiviso le scelte e i progetti, siamo certe che questo cammino non si interromperà” concludono le docenti.