Civitavecchia, libri sanificati in Biblioteca comunale: una sicurezza in più per gli utenti

La struttura di Civitavecchia è infatti la prima tra le biblioteche del circondario ad essersi dotata di un box per sanificare i libri.

Il dispositivo Hygene Air Box BCB, prodotto da una nota azienda esperta del mercato, dispone di programmi diversificati per la sanificazione dei testi, nonché dell’opzione per profumare i libri.

La nuova arrivata ora troneggia adornata da una bellissima grafica con lo stemma comunale nella sala lettura della biblioteca dedicata alla letteratura ed il suo acquisto costituisce anche il primo passo verso la riapertura della “sala lettura” in sicurezza.

Nel frattempo, i libri già oggetto di prestito, attivo sin dalla riapertura della stessa biblioteca, avvenuta subito dopo la fine del periodo di lockdown, non saranno più soggetti alla quarantena di 7 giorni, ma saranno disponibili subito dopo il trattamento.

Il macchinario è dotato di un brevetto industriale europeo per la produzione, mantenimento e riconversione in ossigeno a fine ciclo dell’ozono ed il sistema è efficace contro batteri, virus, pidocchi del libro, tarlo del legno cosicché i libri trattati possano essere presi in prestito anche da utenti che soggetti allergici.

Il Dirigente dell’Ufficio Biblioteca, dottoressa Gabriella Brullini, spiega altresì che i brevetti e gli attestati di sicurezza ne consentono l’uso in compresenza di persone senza rischio alcuno. Inoltre garantiscono la possibilità di utilizzo su libri, libri antichi, oggetti ed accessori.

“Siamo davvero orgogliosi di vantare un tale primato – spiega il Sindaco Ernesto Tedesco – e fare in modo che anche i più restii, per timore di contagiarsi, possano nuovamente essere invogliati a venire in Biblioteca.

Leggere diventa oggi sicuro, grazie anche all’impegno della Direzione della Biblioteca e l’unico “rischio” che si potrà correre sarà quello di sviluppare una forte dipendenza dalla lettura”.