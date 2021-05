Share Pin 0 Condivisioni

Civitavecchia, il Consorzio Sport dà il via alla collaborazione –

Prende forma e sostanza la collaborazione tra le società nel “Consorzio Sport Civitavecchia“.

Basket Pyrgi, Nautilius, Emas, Civitavecchia Volley, Crc Rugby e As Gin hanno dato il via al Parco dell’Uliveto alla prima kermesse che li vede riuniti in nome dello sport e dell’agglomerazione. Il tutto al fianco del CONI, accogliendo e avvalorando con i propri atleti il Progetto “Centro Coni – Avviamento allo sport 2020“.

Riunire le forze facendo provare agli atleti le varie discipline, diametralmente opposte in alcuni casi, che ha prodotto un pomeriggio all’insegna del divertimento e del coinvolgimento. Tanti i bambini presenti, una sessantina, che con i vari istruttori delle società si sono cimentati in qualcosa di nuovo nella splendida location scelta per la ripartenza dello sport in città. Serviva un segno tangibile dopo un anno e mezzo buio a causa della pandemia, passato a rincorrere la speranza di rivedere i nostri ragazzi finalmente sereni mentre praticano lo sport che amano. Si è andato oltre facendoli cimentare anche in altre discipline, in quel modo di intendere lo sport che tanto si accosta alle problematiche e soddisfazioni che la quotidianità offre. L’unico mezzo è stato l’unione di intenti che le società del “Consorzio Sport Civitavecchia ” perseguono, con a capo lo sport, da solo, capace di regalare ogni giorno qualcosa di indescrivibile.

Fondamentale e preziosa è stata la collaborazione dei ragazzi del liceo scientifico ad indirizzo sportivo “G.Marconi”, che hanno affiancato gli istruttori delle varie associazioni sportive per tutta la durata dell’evento. Così come da menzionare è la presenza dell’Amministrazione comunale, nella figura del delegato allo sport il consigliere Matteo Iacomelli, che ha sottolineato come questo evento sia il segnale di una nuova ripartenza per lo sport civitavecchiese.