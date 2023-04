Civitavecchia: la Guardia Costiera celebra la giornata del mare con più di 400 studenti provenienti da tutto il Lazio

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, la “giornata del mare e della cultura marinara” ricorre l’11 aprile di ogni anno e vede il Ministero dell’Istruzione e la Guardia Costiera impegnati nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Civitavecchia: la Guardia Costiera del mare con più di 400 studenti provenienti da tutto il Lazio –

Si sono svolte questa mattina, presso il Terminal Crociere “A.Vespucci” del porto di Civitavecchia, le celebrazioni, promosse in parallelo su tutto il territorio nazionale, per la “Giornata del mare”, mirata a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi del rispetto del mare e della tutela ambientale.

La cerimonia nazionale, quest’anno a Genova e lo scorso anno ospitata a Civitavecchia, coinvolge i vincitori del concorso nazionale “La cittadinanza del mare”, con studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che vi hanno partecipato o meno, presenti in più di 400 oggi a Civitavecchia, in rappresentanza delle scuole del Lazio.

Proprio il concorso – giunto alla sua quarta edizione e volto a promuovere una cittadinanza del mare per studentesse e studenti tutori della conservazione e della valorizzazione di un bene vitale per il pianeta e promotori della sua cultura – testimonia l’ormai consolidata collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e il Comando Generale della Guardia Costiera e, legandosi simbolicamente all’importante ricorrenza nazionale celebrata quest’oggi, ha trattato quest’anno il tema delle “Fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili – sole, vento, acqua e mare”.

L’importante momento formativo odierno – organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, rappresentata quest’oggi dalla Vicepresidente ed Assessore alle Attività Produttive On. Roberta ANGELILLI, con il Comune di Civitavecchia, nelle persone del Sindaco Avv. Ernesto TEDESCO e dell’Assessore Simona GALIZIA, con l’USR Lazio, in particolare la Prof.ssa Enide GRILLO, nonché con la Roma Cruise Terminal ed il suo Amministratore John PORTELLI – si è peraltro inserito nell’ambito di “RiGenerazione Scuola”, il Piano del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole, con l’obiettivo di educare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo e più rispettoso, ponendo attenzione ai temi ambientali e alla sostenibilità e sostenendo di riflesso la cultura del mare.

“Parlare a tanti giovani studenti – ha affermato l’Ammiraglio Marini – equivale ad investire sul nostro futuro, poiché loro saranno i custodi dell’immenso patrimonio che è il nostro mare. A tutti noi, però, spetta il delicato compito di tutelarlo, consegnandolo loro intatto, così come ce lo hanno consegnato i nostri predecessori.

È questa una delle missioni più importanti che la Guardia Costiera, anche nel Lazio, porta avanti in virtù di un senso di responsabilità proprio di una Organizzazione vicina ai cittadini, dalla parte dell’ambiente. Proprio per questo ho fortemente voluto che fosse presente oggi uno dei Laboratori Mobili Ambientali della Guardia Costiera, per far toccare con mano ed illustrare agli studenti una delle varie attività che il nostro personale svolge a tutela di questa preziosa risorsa”.

Ad arricchire ulteriormente la mattinata culturale odierna, l’esecuzione dell’inno nazionale e di quello europeo, nonché di altri toccanti brani musicali, a cura di studentesse e studenti dei licei musicali del mare, “Chris Cappel College” di Anzio e “Galileo Galilei” di Civitavecchia.