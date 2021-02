Share Pin 2 Condivisioni

Durante dei lavori di manutenzione di un guasto alla condotta fognaria, lesionata inavvertitamente la condotta di bassa pressione del metano

Civitavecchia: fuga di gas in via Alga, intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti ieri nel tardo pomeriggio, per un importante fuga di gas in via Alga a Civitavecchia.

Gli operai di una ditta di manutenzione, durante il ripristino di un guasto sulla condotta fognaria, con la benna dell’escavatore hanno inavvertitamente lesionato la condotta di bassa pressione del metano che serve la zona interessata, causandone la fuoriuscita.

Arrivati immediatamente sul posto i VVF hanno predisposto un presidio antincendio, visto la pericolosità della situazione, e hanno delimitato l’area interessata.

All’arrivo del personale Italgas i Vigili del fuoco hanno coadiuvato i tecnici, per circa sette ore, mantenendo costantemente elevati i livelli di sicurezza durante tutta l’operazione di ripristino della conduttura del gas.

Grazie alla proficua collaborazione tra Vigili del fuoco e personale Italgas, si è riusciti ad evitare danni sicuramente maggiori, visto la densità abitativa della zona.

