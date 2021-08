Musolino (AdSP): “Un’emozione vedere il terminal traghetti pieno di persone e auto”

Civitavecchia, boom di imbarchi per le isole nel week- end

Un fine settimana record, quello immediatamente precedente il week-end di Ferragosto, per il porto di Civitavecchia. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica lo scalo marittimo locale ha registrato il transito di circa trentamila passeggeri e di oltre tredicimila autovetture al seguito.

Numeri straordinariamente importanti che pongono Civitavecchia, ancora una volta, al vertice delle classifiche nazionali in particolare per quanto riguarda i collegamenti con la Sardegna. Da considerare, peraltro, che le operazioni si sono svolte nella massima tranquillità e sicurezza a dimostrazione di come tutti i protagonisti, ai vari livelli, della gestione delle partenze hanno saputo recitare a memoria un copione consolidato, frutto di una professionalità che è andata aumentando di anno in anno.

“Vedere il terminal pieno di persone e auto pronte a imbarcarsi per la Sardegna e la Sicilia, ma anche per la Spagna – spiega il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino – riempie gli occhi. In questo primo fine settimana di agosto il porto di Roma sembrava la fotografia pre-pandemia. D’altronde, i numeri parlano chiaro, visto che ci troviamo ben oltre le trentamila unità”.

