Nuovo appuntamento con gli Incontri d’autore il 14 aprile alle 17.30 nella sala “Gurrado” della Fondazione Cariciv

Civitavecchia: Alessandro Bisozzi ospite di Book Faces –

Nuovo appuntamento per gli Incontri d’autore, organizzati dall’associazione culturale “Book Faces” in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ..

Questa volta l’ospite sarà un famoso autore di Civitavecchia: Alessandro Bisozzi. L’evento è in programma per venerdì 14 aprile alle ore 17.30, presso la Sala “Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. in via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia.

Bisozzi ha raggiunto la notorietà grazie alle biografie realizzate negli anni scorsi su famosi pugili del passato, locali e non, a iniziare da Vittorio Tamagnini e altri pugili della città, per proseguire con Carlo Orlandi, Aldo Spoldi, Cleto Locatelli. Tutti pugili che si sono resi protagonisti della noble art tra gli anni ’20 e ’40 del secolo passato.

Civitavecchia: Alessandro Bisozzi ospite di Book Faces

Il libro che sarà presentato in questa occasione rappresenta l’esordio nel mondo della narrativa di Alessandro Bisozzi. Il titolo dell’antologia di racconti è “Cayenne. Otto storie vere di lotta e di riscatto”, dove l’autore, prendendo spunto dalle vite di pugili che conosce bene, ci guida in un viaggio alla scoperta di persone ed esistenze indimenticabili, lungo un percorso dove protagonista diventa tuttavia il destino. Un destino a volte cinico e crudele, a volte generoso e benevolo, comunque sempre capriccioso e capace di sconvolgere la vita dei personaggi in ciascuno degli otto racconti, a iniziare da quello che dà il titolo al libro.

In questo nuovo appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, Alessandro Bisozzi dialogherà con Claudia Tisselli e Marco Salomone. Ingresso libero fino a esaurimento posti.