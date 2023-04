Civitavecchia, auto in fiamme in viale Lazio

I vigili del fuoco impegnati anche per una fuga di gas in via Libeccio e per un ascensore bloccato in via Padri Domenicani

Mattinata impegnata per i vigili del fuoco di Civitavecchia che sono stati impegnati già dalle 8.30 per l’incendio di un’auto in viale Lazio. Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno evitato che le fiamme coinvolgessero tutto il veicolo.

Successivamente si sono recati in via Libeccio (zona Boccelle) per una fuga di gas prontamente intercettata.

Ultimo intervento in via Padri Domenicani per un ascensore bloccato. I vigili del fuoco hanno prontamente liberato gli occupanti.