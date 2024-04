Città di Cerveteri: pullman gratuito per Soriano del Cimino

Domenica alle 7. 30 partenza dallo stadio per seguire il Cerveteri che vuole raggiungere la salvezza diretta

Tifosi in marcia per Soriano del Cimino, domenica prossima sarà una tappa fondamentale per i verde azzurri, che sono tornati in corsa per la salvezza diretta.

Ci sarà un pullman gratuito per volere del presidente Andrea Lupi, le cui richieste per aderire saranno raccolte presso la segreteria dello stadio. Il club ha voluto fortemente fare un regalo alla tifoseria, per la quale è profonda ammirazione la dirigenza, soprattutto per l’affetto e il calore che hanno dimostrato domenica scorsa, nella gara contro l’Ostiense.

Pertanto in vista del difficilissimo scontro sul campo della capolista sono chiamati all’appello tanti tifosi che potranno seguire i loro beniamini ed incitarli per novanta minuti.