Lo rende noto in un comunicato il CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici

CISO, premiato ornitologo dell'anno Jacopo Cecere: ha lavorato anche a Torre Flavia

Lo rende noto in un comunicato il CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici, affermando quanto segue: “Il CISO, con l’intento di sottolineare chi si è distinto per particolari meriti ornitologici, istituisce un riconoscimento che vuole evidenziare e stimolare il lavoro degli ornitologi italiani.

Il premio si divide in due categorie: “Promessa ornitologica dell’anno” rivolta a studenti o ragazzi con un’età inferiore ai 27 anni; e “Ornitologo dell’anno” categoria in cui si mette in evidenza, a prescindere dall’età, l’importanza degli studi svolti, l’eccezionalità delle scoperte, lo sforzo di coordinamento di un’importante progetto di tutela o di ricerca e tanto altro ancora. L’iniziativa ha l’obiettivo di evidenziare attraverso le motivazioni indicate dal Consiglio direttivo del CISO chi si è particolarmente distinto nella conoscenza e/o nella conservazione dell’avifauna italiana.

Nel corso dell’Assemblea annuale dei soci CISO, tenutasi il 22 ottobre 2020 in via telematica, a causa della situazione vigente, sono stati resi pubblici i nomi degli ornitologi selezionati.

Riconoscimento di “Ornitologo dell’anno 2019” a:

Jacopo Cecere – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Conosciuto ed apprezzato da tutta la comunità di ornitologi italiani. Jacopo, da Presidente del Comitato Scientifico del XX CIO, ha diretto magistralmente e coordinando egregiamente tutti i comparti dell’evento che più ha catalizzato l’ornitologia italiana nel 2019. Nonostante questi gravosi impegni, Jacopo ha continuato a svolgere ricerche di base e applicate di rilevante valore scientifico.

Riconoscimento “Promessa ornitologica dell’anno 2019” a:

Samuele Ramellini e Andrea Simoncini, ex aequo – studentidella Facoltà di Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Milano. Premiati per l’approccio scientifico all’ornitologia maturato in giovane età (entrambi nati nel 1999) e sfociato nella pubblicazione del primo articolo su rivista internazionale “Modelling the potential spread of the Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea in Italy.” Bird Study 66.4 (2019): 550-560), lavoro presentato anche al XX CIO. Che tratta l’importante tema della diffusione delle specie aliene in Italia.

Gli ornitologi sopra citati, selezionati dal Consiglio del CISO, riceveranno un premio simbolico, consistente nell’opera dell’artista napoletano Accennato. Delle “chimere” metà uomini e metà uccelli (della specie giusta, ovviamente).

Congratulazioni Jacopo, Samuele e Andrea.

Il CISO Onlus (Centro Italiano Studi Ornitologici) è l’associazione nazionale che riunisce professionisti e amatori che si dedicano alla ricerca ornitologica su basi scientifiche.

Per maggiori informazioni sull’associazione:

https://www.facebook.com/Centroitalianostudiornitologici/

Twitter: https://twitter.com/CISO_COI ; handle: @CISO_COI”