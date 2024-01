Cinque nuovi assunti al Comune di Cerveteri

Dei nuovi assunti, due saranno in servizio ai Tributi, uno ai demografici, uno ai servizi sociali e uno all’ambiente

Cinque nuovi assunti per il Comune di Cerveteri. Sono state infatti formalizzate le assunzioni di cinque nuove unità, che andranno a rafforzare alcuni servizi nevralgici della macchina comunale.

Nel dettaglio, sono stati assunti due dipendenti presso l’Ufficio Tributi, uno presso il servizio demografico, un assistente sociale e un tecnico presso l’Ufficio Ambiente. I dipendenti sono già operativi ed ufficialmente in servizio.

“In alcuni settori del nostro Comune apportare un intervento di incremento del personale – ha dichiarato l’Assessore al Personale del Comune Alessandro Gnazi – era un qualcosa di non più rimandabile. Dopo aver proceduto all’assunzione, nel dicembre appena trascorso, di due unità di Polizia Locale a tempo indeterminato, abbiamo assunto, tramite bandi di mobilità, cinque nuove figure professionali, che andranno a rinforzare quei servizi che si trovavano in maggiore difficoltà. Peraltro si tratta di servizi come quello dei Tributi, del Servizio Demografico e dei Servizi Sociali, che maggiormente hanno il rapporto quotidiano con il pubblico e che, anche per questo motivo, dovevano essere implementati”.

“Ringrazio l’ufficio personale per avere messo a punto tutte le pratiche in tempi molto veloci per permettere all’amministrazione di poter contare di questi nuove unità sin da subito. Ai nuovi assunti, a nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta – ha aggiunto l’Assessore Alessandro Gnazi – va il benvenuto e l’augurio di un buon lavoro”.