Gli interventi vedranno prima chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli e poi quello di Torrimpietra. Le date e gli orari

Chiusure della A12 per manutenzione dell’illuminazione –

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione del sistema di illuminazione, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 ottobre in uscita per chi proviene da Civitavecchia e dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 ottobre in entrata verso Roma.

In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita Santa Severa Santa Marinella per chi deve entrare a Civitavecchia e Torrimpietra per entrare a Roma.

Sempre sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Torrimpietra, verso Civitavecchia. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.

(Fonte: Autostrade per l’Italia)