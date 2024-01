Per i Cervi l’avversario di domenica è ostico, si giocherà sul neutro di Fabrica di Roma alle 15

Per il Cerveteri l’avversario di domenica, il Castel Sante Elia, è ostico nonostante sia ultimo della classe. I locali si sono rinforzati, hanno vinto e pareggiato nelle ultime due gare. Si gioca a Fabrica di Roma alle 15, dove saliranno una trentina di tifosi verde azzurri. Per Consalvi e compagni è una gara significativa, dove conta vincere ” Quella di domenica è stata una vittoria che ci ha sbloccato, ora dobbiamo continuare a vincere – dice il difensore -. Non abbiamo scusanti, servono i tre punti per risalire dalla zona salvezza. Poche parole, occorre concentrazione e tanto impegno”. Per domenica in forse Catracchia, in fase di recupero e si aggiunge Eluwa squalificato. Buone notizie, rientra a centrocampo Patrascu.

Fa.No.