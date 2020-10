Cerveteri, workshop per le imprese: domani al via gli incontri al Granarone

Share Pin 0 Condivisioni

L’iniziativa è promossa dall’Assessore Luciano Ridolfi

Proseguono gli appuntamenti rivolti all’imprenditoria locale promossi dall’Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri Luciano Ridolfi.

A partire da domani, giovedì 15 ottobre, presso l’Aula Consiliare del Granarone, prende infatti il via un ciclo di quattro incontri tematici volti allo sviluppo delle competenze e alla comunicazione delle proprie attività aperti a tutti.

Docenti qualificati ed esperti, nel settore, sotto la guida dell’Assessorato alle Attività Produttive, sotto il nome di IntrapresaLabs e HincAssociatItalia, saranno relatori di quattro workshop dalla durata di 8 ore ciascuno, in cui affronteranno le più svariate tematiche legate al mondo dell’imprenditoria, quest’ultimo settore fortemente penalizzato e ancor oggi in balia di incertezze ed instabilità a causa della pandemia di COVID-19.

Si parlerà di marketing, di comunicazione, di opportunità di finanziamento, di normative, di sviluppo: tutti argomenti sui quali, in particolar modo in questo periodo, è necessario per tutti gli imprenditori, più e meno esperti, fare degli approfondimenti.

“È indubbio che il lockdown e le restrizioni che ancora oggi molti commercianti sono obbligati a dover rispettare nell’ambito delle normative anti-covid, abbiano penalizzato il tessuto imprenditoriale locale e di ogni città, se non in alcune circostanze portato a drastiche e tristi chiusure – ha detto Luciano Ridolfi, Assessore alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Cerveteri – con questi corsi, finanziati dalla Regione Lazio e dal mio assessorato, vogliamo costituire un punto di ritrovo per tutti coloro che vivono di imprenditoria e che hanno l’ambizione di crescere e sviluppare ancora di più il proprio raggio di azione nel target commerciale”

Formatori del workshop, la Dottoressa Alessandra Azara, Psicologa, coach, formatrice e orientatrice, la Dottoressa Sara Coccia, Marketing strategist, fondatrice di The Square, il Dottor Gianluigi Borghero, Trademark Attorney per Studio RossoBorghero, il Dottor Mauro Di Bella, specializzato nello sviluppo di Sistemi informativi interaziendali, il Dottor Aldo Anchisi, Private Banker e Consulente d’Impresa e il Dottor Federico Bertucci, europrogettista e docente a contratto della Luiss Business School.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero: 33461614