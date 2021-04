Share Pin 369 Condivisioni

E’ successo poco fa a Campo di Mare. Forse colto da un malore

Cerveteri, windsurfer perde la vita in acqua –

Cerveteri, windsurfer perde la vita in acqua

Tragedia questo pomeriggio a Campo di Mare. Gianni Mancini di 64 anni, probabilmente colto da un malore, è morto mentre stava praticando il windsurf.

Appena notato l’uomo in acqua, un suo amico (Guglielmo Liborio), che in quel momento si trovava con lui, si è subito gettato in acqua trascinando l’uomo a riva, purtroppo però non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono portati immediatamente gli uomini della Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia locale. A quanto pare si tratterebbe di infermiere, residente in zona che da anni frequentava la spiaggia.