Presentato nel piazzale del Granarone “Mio figlio Marco” libro scritto da Mauro Valentini insieme alla famiglia Vannini

Cerveteri, un libro per raccontare i 20 anni di Marco Vannini

Ricordare e far rivivere Marco per quello «che era e che è nei ricordi di tutti». Nasce così “Mio figlio Marco”, il libro scritto da Marina Conte, la mamma di Marco Vannini. Un libro che non vuole raccontare la vicenda giudiziaria, che vuole “scavare” più a fondo.

Raccontare Marco bambino, Marco visto con gli occhi di una madre, mamma Marina, che lo ha sempre amato e che sempre lo amerà. Un libro scritto grazie a Mauro Valentini che ne ha curato la narrazione.

«Volevo che venissero ricordati i suoi 20 anni – ha detto Marina – che sono meravigliosi. C’è tanto da leggere e spero che attraverso la narrazione dello scrittore, riuscirò a farvi capire chi era veramente Marco».

Un “album fotografico”, così potrebbe essere definito il libro che mamma Marina ha voluto dedicare a suo marito, padre di Marco, Valerio Vannini perché Marco «va conosciuto – ha detto Valerio – va conosciuto per quello che era».



Un libro che aiuterà anche i Comuni di Ladispoli e Cerveteri a svolgere attività sociali nel nome di Marco.

Come spiegato da papà Valerio, infatti, i proventi della vendita del libro saranno devoluti ai due comuni per attività sociali nel nome di Marco.

