Lo rende noto il Sindaco Alessio Pascucci: “Imprenditori si sono messi a disposizione con i loro prodotti per aiutare le famiglie in difficoltà”

Cerveteri, tutti in prima linea per aiutare chi ha bisogno – Così il Sindaco di Cerveteri dal proprio profilo facebook: “Questi giorni ci stanno arrivando tantissime telefonate e messaggi. Gli imprenditori di Cerveteri che si mettono a disposizione con i loro prodotti per aiutare le famiglie in difficoltà. Dopo supermercati, alimentari e agricoltori, è il turno di Zì Bruno, Todis e Marzio, che tra pane caldo, pizze e dolci ci hanno permesso di portare dei pacchi alimentari davvero ricchi alle persone più bisognose.Grazie, grazie, grazie di cuore!”