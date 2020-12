Cerveteri: troppi al pranzo di Natale, bagarre in consiglio sulla foto del consigliere Orsomando

Share Pin 0 Condivisioni

Il primo cittadino Alessio Pascucci avrebbe puntato il dito contro il consigliere per aver violato le disposizioni del Governo sul Natale. Orsomando sbotta ma poi chiede scusa alla città.

Al pranzo di Natale in troppi. E’ questa l’accusa del sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, al consigliere d’opposizione Salvatore Orsomando.

Il fatto sarebbe successo durante il consiglio comunale (in streaming). Il consigliere Orsomando avrebbe fatto notare la scarsa presenza in aula dei consiglieri di maggioranza, collegati in streaming come prevede il Dpcm.

Palla presa al balzo dal primo cittadino che ha puntato i riflettori su alcune foto pubblicate sui social che ritraevano il consigliere d’opposizione insieme alla sua famiglia durante le festività natalizie accusandolo di aver violato le norme anti covid e le disposizioni del Governo proprio per le festività.

Accuse che non sarebbero andate giù al consigliere che ha sbottato tanto da essere espulso dalla seduta.

Lo stesso poi, pubblicamente, ha chiesto scusa alla città per il suo comportamento e spiega proprio il motivo di quella foto.

“Chiedo scusa alla città di Cerveteri per il mio comportamento in Consiglio Comunale scaturito dal vile attacco personale, del Sindaco Alessio Pascucci, ai miei affetti più cari e sulla mia famiglia”.

“Il Sindaco – ha spiegato Orsomando – non potendo controbattere su alcuni argomenti scottanti come la situazione scandalosa dei cimiteri e sul famoso debito fuori bilancio inerente le transenne, ha preferito fare delle insinuazioni sul comportamento della mia famiglia che in occasione del Natale ha pubblicato una foto che la ritraeva tutta insieme omettendo di dire, lo rammento direttamente, di trovarsi in un contesto di congiunti e persone già sottoposte a tampone Covid negativo oltre che mantenendo la debita distanza e togliendo la mascherina per mangiare”.

“Detto ciò, se vi è stato qualcosa di non regolare, sarei anche disposto a pagare una multa che, sinceramente, non è nulla e non ha prezzo in confronto all’aver rivisto mia Madre ridere di nuovo dopo 35 anni dalla morte di mio Padre”.

“Si vergogni Lei e il presidente del consiglio Travaglia – ha concluso Orsomando – che ha permesso che tutto ciò avvenisse e, piuttosto, giustificate voi i vostri irrispettosi comportamenti nei confronti delle regole”.