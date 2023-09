Cerveteri tris in coppa Italia, i verdeazzurri volano in casa

Mister Superchi: “Dobbiamo rodarci, ma sono molto fiducioso per il futuro”

Tre a uno del Cerveteri sul Fiano Romani e avanti in coppa Italia.

“Dobbiamo migliorarci, siamo solo alla terza gara della stagione – dice Superchi – Contro il Fiano Romano abbiamo sofferto i primi dieci minuti, poi siamo usciti alla distanza molto bene, con autorità e determinazione. La squadra ha grandi margini di crescita, le aspettative sono più che buone”.

A seguire l’autore del primo goal, Gianluca Toscano: “Sono contento della vittoria, è un buon viatico. Era importante per i tifosi, per noi, per tutto l’ambiente. Poi sono soddisfatto per me, ho tanta voglia di mettermi in luce, di essere me stesso. E’ una vittoria che ci carica, anche se è molto presto per capire la sostanza della squadra. Posso dirvi che siamo un bel gruppo , a mio avviso di qualità in ogni reparto, con dei giovani molto bravi e con uno spirito battagliero”.