Cerveteri, su Campo di Mare Ramazotti smentisce Pascucci

Campo di Mare da qualche ora è tornata al centro delle polemiche. Questa volta lo scontro è tra il primo cittadino e il consigliere Lamberto Ramazzotti, il quale – in una intervista di Alberto Sava sul quotidiano la Voce – smentisce gran parte delle affermazioni contenute in una nota stampa diffusa dal Sindaco per comunicare la sentenza del Tar per una causa di risarcimento intentata contro il Comune di Cerveteri.

Il tema al centro delle polemiche va oltre la sentenza n. 3886/2021 del Tar di cui parla il Sindaco. Riassumiamo “…L’aspetto più importante, lo ripetiamo, è però il riconoscimento della bontà assoluta della attività amministrativa che da anni stiamo portando avanti nella frazione di Campo di Mare; cosa che non era mai accaduta prima nella storia della nostra città…”

Immediata e caustica la replica di Lamberto Ramazzotti che afferma: “Ho letto con stupore le frasi entusiaste del sindaco Pascucci dove dice …che ha vinto una causa con l’Ostilia, cosa mai fatta in passato…Finiamola di essere ridicoli. In realtà è successo che l’Ostilia aveva chiesto ingiustamente ed illegittimamente dei danni per il mancato rilascio di condoni edilizi e il Tar del Lazio (confermando quello che il Tar ed il Consiglio di Stato avevano già confermato nel lontano 1997 e nel 2001) dice testualmente che quei condoni edilizi non potevano essere rilasciati in quanto si tratta di lottizzazione abusiva e il percorso da fare era soltanto quello di una Variante Speciale ai sensi della legge n. 28. Quindi tutti i giochetti tipo …rilascio condoni, aspettative delle persone, di sanare la casa sic et simpliciter… vengono tagliati fuori ancora una volta per tutte.

Ma il Tribunale Amministrativo del Lazio – continua il consigliere Lamberto Ramazzotti- afferma un’altra cosa molto importante: Il Tar dice che quella convenzione del 1991, che io ho sempre contestato e la stessa Regione Lazio ha contestato come una non convenzione urbanistica, l’Ostilia si doveva impegnare a cedere tutte le aree di urbanizzazione primaria e secondaria urbanizzate e collaudate. L’ultimo caso, l’Amministrazione Pascucci ha preso una strada che rientrava nelle opere di urbanizzazione a carico della Ostilia, parliamo di Via del Lungomare dei Navigatori, e la sta rifacendo con una spesa di 1.100.000 euro di danaro pubblico. Finiamola di dire stupidaggini”, conclude Lamberto Ramazzotti.