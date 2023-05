Cerveteri, sorpreso con quattro carte d’identità elettroniche contraffatte: arrestato uomo di 53 anni –

La nota dei Carabinieri

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del Procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 56 anni di Ladispoli, già noto alle forze dell’Ordine.

Nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della propria autovettura. Durante le fasi di identificazione, i militari sono stati attirati dall’evidente nervosismo dell’uomo, motivo che li ha spinti ad approfondire il controllo sia sulla persona che sull’autovettura. In effetti è stato poi trovato in possesso di 4 differenti carte di identità elettroniche, tutte valide per l’espatrio, di cui non ha saputo fornire una giustificazione precisa e credibile. Successivamente è stato condotto presso la Caserma di Via Sangallo dove, all’esito dei vari controlli incrociati i documenti sono risultati tutti artefatti.

Il 53enne è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

I documenti sono stati sequestrati e l’uomo dovrà ora rispondere del reato di possesso di documenti validi per l’espatrio falsi.

Le attività svolte sono state convalidate dall’Autorità Giudiziaria.

