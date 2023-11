Il sindaco Elena Gubetti: “Sabato sarà festa di sport e spettacolo”

“Cerveteri è pronta ad ospitare la Spartan Race, la più grande gara al mondo di corsa ad ostacoli. Un evento, quello di sabato 18 novembre, sul quale stiamo lavorando molto e con grande impegno: ospitare una competizione di questa portata con la capacità di attirare in città una vera e propria ondata di persone è una grande occasione per far conoscere la nostra città e le sue bellezze.

Cerveteri si prepara alla Spartan Race: oltre 3000 gli iscritti

I partecipanti iscritti alla competizione sono oltre 3000 e prevediamo che tra accompagnatori e spettatori supereremo le oltre 5mila presenze a Cerveteri, nel cuore del nostro Centro Storico dove prenderà il via la grande competizione. Sarà una giornata di sport e di festa, oltre che una grande opportunità per la nostra città e per le attività artigianali, commerciali e di ristorazione, per farsi conoscere dal grande pubblico di questo evento che porterà un afflusso di persone davvero straordinario in un mese, quello di novembre che normalmente è un pò spento, ancora una volta il nostro centro storico sarà protagonista di una giornata straordinaria.

Con l’occasione, ci tengo a ringraziare il mio Delegato alle manifestazioni sportive Andrea Paoni, il Consigliere comunale Federico Salamone e tutte le persone dell’Amministrazione comunale che si stanno adoperando da tempo affinché quella di sabato venga ricordata da tutti come una grandissima festa della nostra città. Siamo pronti a vivere grandi emozioni”.

Lo dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti