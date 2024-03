A Cerveteri scoppia la passione per i verde azzurri. Tifosi sempre al fianco dei cervi, patron Lupi. ” Meritano di più, ora dovranno starci vicino sino alla fine del campionato”

Il pareggio di domenica del Cerveteri, sul campo del Palidoro, è stato allietato dal tifo del popolo verde azzurro. Circa una cinquantina di tifosi si sono presentanti ad Aranova, facendosi sentire con cori e urla. Non si vedeva così tanto pubblico in trasferta da molti anni, segno che la passione per i cervi si è riaccesa. Sciarpe e bandiere, sotto lo striscione ” Cerveteri”, appeso con altri stendardi. Uomini e donne, ragazzi e ragazze, sembrava un ‘altra categoria, e non una Promozione che non appartiene a una città che merita altre categorie. Il presidente Andrea Lupi è rimasto colpito del crescente numero di tifosi che si sta avvicinando alle sorti della squadra, nonostante i risultati siano deludenti. ” Se da una parte è stata una stagione difficile, dall’altra sono contento della risposta della città. Vedere i tifosi con le sciarpe sugli spalti mi fa un enorme piacere e pertanto vorrei ringraziarli per la carica che ci danno. E poi – commenta Lupi -questo il momento di averli al nostro fianco e ne approfitto per rinnovare l’invito a domenica, dobbiamo essere uniti e vincere” .