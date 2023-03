Cerveteri: nel 2022 oltre 2500 sanzioni da parte della Polizia locale

Le sanzioni riguardano soprattutto automobilisti indisciplinati

Se il 2023 è partito all’insegna dei controlli serrati da parte degli agenti della Polizia locale di Cerveteri per le strade del territorio per cercare di prevenire gli incidenti che negli ultimi mesi, sembrano essere notevolmente aumentati, non solo nel territorio etrusco ma anche a Ladispoli, il 2022 si è chiuso con il bilancio da parte della Municipale sulle sanzioni comminate agli automobilisti indisciplinati.

Sono oltre 2500 le sanzioni comminate dalla municipale di via Friuli.

E l’anno è partito “col piede sbagliato” per gli automobilisti. La municipale, infatti, grazie all’aiuto dei velox mobili, ne hanno sanzionati già 300.

Nel mirino degli agenti anche gli incivili che conferiscono in modo sbagliato i loro rifiuti, gettandoli, anzi, per strada. Per loro, a breve, arriveranno anche le fototrappole.

Ma come si diceva prima, se a Cerveteri, sono diversi gli incidenti che si sono verificati nell’ultimo periodo; a Ladispoli non va certamente meglio. Proprio nella città balneare sono morti anche due pedoni in poco tempo.

E poi ci sono le sanzioni comminate alle auto senza revisione o senza assicurazione.

