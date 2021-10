Appuntamento alle ore 18 all’Aula Consiliare del Granarone

di Marco Di Marzio

Cerveteri: sabato 16 settembre presentazione del libro Serial Killer, di Ruben De Luca –

Cerveteri: sabato 16 settembre presentazione del libro Serial Killer, di Ruben De Luca

A Cerveteri porte aperte al Granarone per un nuovo appuntamento di cultura.

Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali, infatti, il prossimo sabato 16 ottobre 2021, a partire dalle ore 18, l’Aula Consiliare, raggiungibile nella struttura, da Via del Granarone, ospiterà la presentazione del libro “Serial Killer”, scritto da Ruben De Luca.

Ruben De Luca

“L’omicidio seriale – afferma l’autore raggiunto telefonicamente – esiste fin dalla preistoria, ma i serial killer, definiti come tali, esistono da meno di cinquant’anni e sono entrati nell’immaginario collettivo grazie a personaggi di fantasia come Hannibal Lecter e Norman Bates, il protagonista di Psycho. Questo libro racconta gli iniziali studi del fenomeno, negli Stati Uniti, grazie al lavoro pionieristico dell’FBI e di altri studiosi, per poi concentrare l’attenzione sull’Europa, attraverso l’analisi della Banca Dati dei Serial Killer in Europa, l’unico archivio esistente che contiene storie di vita, analisi del modus operandi e profili psicologici di più di 2200 assassini seriali identificati dal 1801 a oggi. Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Russia, ma anche Polonia, Spagna, Svizzera: ogni nazione ha le sue tipologie di serial killer e i numerosi casi descritti permettono di comprendere le caratteristiche dell’omicidio seriale in ogni Paese, grazie anche alla partecipazione di esperti europei che hanno arricchito il testo con i loro contributi originali. L’ultima parte del libro è dedicata all’approfondimento di temi specifici: la donna serial killer, gli Angeli della Morte, il caso del Mostro di Firenze e molti altri ancora. Un libro che rappresenta una guida indispensabile per compiere un viaggio attraverso il cuore nero dell’Europa. Un manuale imperdibile per le polizie europee, per gli studiosi e per gli appassionati che non si perdono un episodio di Dexter, Criminal Minds o di altre serie crime.”

Con la presentazione di Linda Corsetti, per accedere all’evento, che conterà n. 44 posti disponibili, sarà necessario essere muniti di Green Pass e consigliabile arrivare un quarto d’ora prima per i controlli di rito. Per info e prenotazioni contattare tramite WhatsApp il seguente numero: 347.3692759.

“È un emozione molto grande – ha detto ancora De Luca – veder presentata questa opera, è la giusta ricompensa ad un lungo lavoro di studio e di ricerca.

Ruben De Luca, Psicologo, Criminologo e Scrittore, è autore di circa 100 pubblicazioni di criminologia, in particolare sull’omicidio seriale di cui è considerato uno dei massimi esperti a livello europeo. Nel 2001 ha creato ESKIDAB (European Serial Killer Data Bank), un archivio in costante aggiornamento sugli assassini seriali identificati in Europa. Formatore presso master e corsi di specializzazione in tutta Italia, consulente e opinionista di programmi televisivi, dal 2009 si dedica anche allo studio dello stalking e alla realizzazione di corsi rivolti alle donne per la prevenzione del femminicidio. Tra le sue pubblicazioni più importanti: Anatomia del serial killer 2000 (Giuffrè, 2001); Il terrore in casa nostra. Nuovi scenari per il terrorismo globale del XXI secolo (FrancoAngeli, 2002); Omicida e Artista: le due facce del serial killer (Magi, 2006); Donne assassinate (Newton & Compton, 2009); Anatomia del Crimine in Italia. Manuale di Criminologia (con C. Macrì e B. Zoli, Giuffrè, 2013); Amare uno stalker. Guida pratica per prevenire il femminicidio (Alpes, 2015).