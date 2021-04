Share Pin 14 Condivisioni

L’assessore alle attività produttive a lavoro per aiutare le attività ad incrementare gli spazi esterni per poter ripartire

Cerveteri, Ridolfi: “Deroghe alle concessioni del suolo pubblico per sostenere la ripresa delle attività”

Una deroga alla concessione di suolo pubblico da parte dell’amministrazione comunale per aiutare le attività di ristorazione di implementare gli spazi esterni e ripartire.

E’ l’idea dell’assessore alle attività produttive Luciano Ridolfi per aiutare i ristoratori già provati dalle varie disposizioni del Governo che in questi mesi hanno colpito duramente la categoria e che ora si ritrovano a dover fare i conti con il nuovo decreto del Governo che dà sì la possibilità di riaprire a pranzo e cena ma solo in spazi esterni.

E proprio gli spazi esterni sono un problema. In alcuni casi sono inesistenti, in altri casi sono troppo piccoli. Da qui la decisione dell’Assessore di mettersi a lavoro “per dare la possibilità a molte attività di vendita di generi alimentari di implementare l’esposizione e dunque la commercializzazione dei prodotti mediante il conferimento di spazi all’aperto da dedicare alla somministrazione e degustazione anche attraverso deroghe alle concessioni di suolo pubblico”.

Un momento delicato quello che si sta vivendo, per l’assessore Ridolfi, tanto che per affrontarlo sarà necessario sì credere nella ripresa economica, da un lato, ma anche “mettere in campo ogni iniziativa utile” per far sì che la ripresa ci sia.

