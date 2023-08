Cerveteri, Ramazzotti: “Presto una sede dove conoscere il funzionamento della macchina amministrativa”

“Persone senza un minimo di competenza e passione non devono più amministrare la nostra città”

“È ora, non si può andare avanti così. Da tempo io ed amici della Associazione “Capacità e Passione” pensavamo ad una iniziativa che oggi, visto lo stato della nostra città è diventata improrogabile”.

Parola affidate ai social dall’ex sindaco e attuale consigliere di opposizione, Lamberto Ramazzotti.

“Presto sarà aperta una sede, libera a tutti quelli che vogliano capire la macchina amministrativa o che abbiano il desiderio futuro di candidarsi nella nostra Cerveteri e non solo. Avvocati amministrativisti, urbanisti di livello, ex segretari comunali ed ex politici hanno dato la disponibilità per incontri e risposte su vari temi. Questa iniziativa non ha collocazione partitica, non prevede alcun pagamento, è aperta a tutti. Noi nutriamo – conclude Ramazzotti – la speranza che un domani non succeda che persone senza un minimo di competenza e passione (vedi oggi e non solo) possano dalla mattina alla sera divenire amministratori pubblici”.