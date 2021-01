Share Pin 1 Condivisioni

Sono diversi i cittadini a cui vengono consegnati i pacchi alimentari a causa della crisi che ha profondamente colpito la popolazione

Cerveteri: prosegue l’impegno della Protezione civile

Volontari di Protezione civile sempre in prima linea a Cerveteri per dare una mano al prossimo, soprattutto a chi in questo duro periodo si trova in difficoltà economica.

E così questa mattina prosegue, da parte del gruppo comunale la consegna dei pacchi alimentari per le famiglie di Cerveteri maggiormente in difficoltà.

Inoltre i volontari sono in servizio al Parco della Legnara per il contingentamento degli accessi agli uffici comunali.

