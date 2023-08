Ottimista il patron Lupi: “Con i tifosi al nostro fianco possiamo puntare all’Eccellenza. Il nostro obiettivo è pensare al futuro, abbiamo fatto una squadra da vertice”

Cerveteri pronti per la preparazione, ottimista il patron Lupi – Il presidente Lupi parte per qualche giorno di vacanza, per questo, ha salutato in anticipo la squadra che si radunerà venerdì al Galli. Con mister Superchi, al secondo anno in panchina, vi saranno tanti volti nuovi. Toscano, Di Ventura , Roscioli, Moretti e Fagioli, sono i cinque volti del Cerveteri, tre dei quali in passato hanno vestito questa casacca. Il mister che sta ultimando le vacanze a Santa Marinella, ha le idee chiare sul lavoro in fase di preparazione. Fissata la prima amichevole, il 20 agosto a Civitavecchia.

“Credo che la squadra sia stata costruita per fare un campionato da vertice, non ci nascondiamo puntiamo a ritornare in Eccellenza – sostiene Lupi – con l’intelaiatura dello scorso anno, un’ossatura forte e convincente, penso che sia stata rimodellata la squadra dall’esperienza. I giocatori presi sono di qualità e ci garantiscono più solidità in ogni reparto e quindi ho delle aspettative importanti. Adesso le parole contano zero, bisogna lavorare, allenarsi e concentrarsi all’obiettivo. che è di regalare qualche gioia ai tifosi. Li invitiamo a seguire gli allenamenti, ci farà molto piacere avere la spinta di una tifoseria che lo scorso anno ha subito un’ingiusta retrocessione. Siamo pronti a riscattarci, a regalargli delle belle soddisfazioni. Noto che c’è molto affetto, ce lo dimostrano chiedendoci cosa stiamo facendo. Io – conclude – vorrei regalargli l’Eccellenza”