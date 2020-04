Condividi Pin 7 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dal proprio profilo social

Cerveteri, Pascucci: “Un super grazie alla Top Garden per le sue donazioni” – Così il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dal proprio profilo social: “Un super ringraziamento questa mattina voglio farlo a Giuseppe e Salvatore Stagno del TOP GARDEN, che ci hanno donato tantissimi fiori e piante, per abbellire la nostra città e per consegnarle come buon auspicio alle famiglie che stanno ritirando i buoni spesa e a Glamourosa Spose, che sta realizzando tante mascherine per aiutare quei nuclei familiari che hanno persone con particolari problematiche di salute e che necessitano di una mascherina.”