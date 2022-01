Cerveteri, Pascucci riceve gli studenti del Mattei: “Doneremo centinaia di mascherine alla scuola”

In seguito alle proteste studentesche il sindaco cerite ha deciso di ricevere i rappresentanti dell’istituto Enrico Mattei. Il sindaco si è reso disponibile, ma la scuola rimane aperta. Attualmente cerveteri è nella media provinciale per numero di contagiati, non è quindi prevista nessuna misura straordinaria.

Il sindaco ha spiegato ai ragazzi che la gestione della scuola non dipende dal comune bensì da regione e città metropolitana. Il leader di Italia in Comune ha comunque annunciato che donerà 800 mascherine ffp2 all’istituto e che tenterà di scrivere alla ASL per ottenere un hub per i tamponi, anche se con poche speranze.