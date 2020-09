Cerveteri, Pascucci: “Possibili abbassamenti di pressione dell’acqua a Casetta Mattei, via Doganale e via Delle Cardelle”

Share Pin 8 Condivisioni

Lo rende noto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci recependo le indicazioni di Acea Ato 2

Così in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: “Acea Ato2 ci comunica che potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione per le utenze che si trovano nelle localita Casetta Mattei, via Doganale e via Delle Cardelle, causa danni alle tubature a ridosso del serbatoio Spanore. È stato già richiesto un intervento urgente. Gli operai si stanno recando sul posto. Vi terrò informati circa gli aggiornamenti.”