Cerveteri, multe al semaforo: cittadini arrabbiati a Cerenova

L’incrocio tra Via Aurelia e Via Fontana Morella a Cerenova è stato dotato da alcuni mesi di dispositivo fotored.

Il fotored è quel dispositivo che in un incrocio semaforico scatta una foto nel momento in cui si passa col rosso. Attorno ad esso da sempre e in tutti i luoghi in cui è stato installato fioccano storie e racconti di chi assicura di essere stato multato per errore, perché non si è fermato correttamente alla linea bianca o addirittura perché è passato col verde.

Gli abitanti del comprensorio non sono esenti da questi racconti e da mesi anche loro lamentano multe pazze causate dal fotored all’incrocio sull’Aurelia.

Multe salate per essere passati col verde o perché le ruote erano qualche centimetro oltre la linea bianca e dubbi che in un incrocio con due corsie il fotored faccia scattare la multa a chi è passato sulla corsia col verde.

In questi giorni i social network si sono riempiti di questi racconti.

Multe al semaforo di Via Fontana Morella, Luchetti: “Non partono in automatico”

“Le multe non partono in automatico – dice il Comandante della Polizia Locale di Cerveteri Silvia Luchetti –: prima di emettere un verbale, le immagini vengono controllate dai colleghi e solo in presenza di un passaggio col rosso si commina la multa”.

Il Comandante Luchetti spiega che il fotored si attiva solo nel momento in cui scatta il rosso, indipendentemente dalla posizione delle ruote rispetto alla linea bianca.

E per accertarsi di essere stati multati per aver davvero commesso l’infrazione non c’è bisogno di fare ricorso: “Basta fare richiesta al comando e non c’è neanche bisogno di venire in sede: si può fare richiesta via e-mail”.

“Ovviamente – spiega il Comandante –, per motivi di privacy sarebbe il caso di fare richiesta tramite PEC, allegando una delega nel caso in cui il veicolo è intestato ad altri”. Delega che andrebbe presentata anche quando ci si reca al comando di persona.

“Però si può fare richiesta anche tramite e-mail normale, ma in quel caso chiediamo in allegato anche i documenti del richiedente”, spiega. “Dopo aver visionato l’immagine i cittadini potranno decidere se fare ricorso”.

Via Fontana Morella è un incrocio pericolo: 200 infrazioni al mese

Quell’incrocio è pericoloso e, al di là della multa pecuniaria che viene maggiorata nelle ore notturne, il Comandante Luchetti ci tiene a ricordare che vengono decurtati 6 punti dalla patente (che nel caso di neopatentati sono raddoppiati).

Ma quanti sono in media gli automobilisti che passano col rosso in quell’incrocio? “Nei mesi si ottobre, novembre e dicembre 2023 sono stati circa 200 auto al mese”, dice il Comandante Luchetti che sottolinea come siano numeri in calo, segno che gli automobilisti effettivamente stanno decisamente più attenti.

