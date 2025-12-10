Cerveteri, malcontento dei club dei veicoli storici: la replica dell’Associazione 3.0

Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Agricola 3.0:

“ L’Associazione Agricola 3.0 che ha l’onore di essere stata chiamata in causa nell’organizzazione di tale Festa dell’Olio da già tre anni, si trova purtroppo a dover rispondere alle accuse (qui) fatte rispetto a disparità di organizzazione.

Esaminiamo punto per punto.

– Si parla di problemi relativi alla presenza di una ditta autorizzata dall’Amministrazione Comunale ad installare le luminarie natalizie. Non capiamo perché si accenna a questo in quanto non è un problema creato dall’Organizzatore della Festa, il quale suo malgrado, si è trovato anche egli a dover discutere per allontanare tali lavori dalla scalinata affollata di persone ripristinando così la sicurezza dell’area di pertinenza della Festa (lavori che venivano effettuati negli orari sbagliati rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione per l’installazione in fascia notturna).

– La domenica sono stati ospitati (sempre su invito degli Organizzatori, come in tutti gli anni precedenti) con orgoglio i Club di auto e moto d’epoca del Paese, con le medesime condizioni dei decennali. A questo punto non si comprende dove alloggia il malcontento.

– Il giorno successivo nella medesima piazza con gli stessi interventi di allestimento albero di Natale e transenne, si ospitava un noto Club di automobili, su invito di un privato che aveva intenzione di legare l’Evento automobilistico alla Festa di qualità con visite ai siti storici per gli ospiti che provenivano da lontano, rendendo cosa gradita agli appassionati che hanno potuto ammirare le auto e donando lustro al Paese ospitante; l’ospitata è stata totalmente attrezzata e concepita in tutte le sue parti a cura e spese del privato, e come da protocollo dettato dal Club di appartenenza. Nonché il servizio supplementare richiesto e svolto dai volontari dell’Associazione d’Arma e’ stato prontamente riconosciuto.

– Il pranzo offerto dal privato ai suoi ospiti è avvenuto per la metà dei numeri asseriti, anche perché il locale non li avrebbe contenuti, comunque non crediamo che questi siano dettagli di appartenenza ad altrui.

– Nei prossimi giorni faranno bene i rappresentanti dei Club a chiedere un incontro, ma dovrebbero chiederlo agli Organizzatori.

– Si invitano le testate giornalistiche su qualsiasi piattaforma, in futuro prima di pubblicare chiassose e sterili chiacchiere da bar, di reperire le giuste e fondate info.

Si rimane aperti al confronto, sarà sufficiente interpellare l’Organizzatore