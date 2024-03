L’Istituto Mattei di Cerveteri pluri premiato al concorso “Dis-moi dix mots”

Ancora successi degli studenti dell’I.S.I.S. Enrico Mattei al concorso “ dell’ambasciata francese e del Centro culturale francese Saint Louis de France. Sono nove gli studenti della classe 2L che hanno rappresentato l’Istituto (per il progetto n. 5 VOUS POUVEZ CONTER SUR NOUS) con il racconto in francese “Le Changement de Raphael”, vincendo il premio per il miglior racconto in lingua francese sulla protezione dell’ambiente.

Nello stesso giorno è arrivato l’esito degli altri due concorsi a cui hanno partecipato le classi 3L e 5L (per il progetto n. 4 ALORS ON CHANTE). Gli studenti di queste due classi hanno candidato due canzoni in francese di loro composizione, per le quali sono stati premiati, ottenendo delle menzioni molto lusinghiere, che vi riportiamo qui di seguito.

Il concorso “Dis-moi dix mots” ha coinvolto le 5 classi del corso L del liceo linguistico. Gli studenti e le studentesse hanno lavorato sodo e si sono misurati con molte altre scuole del Lazio, vincendo 4 premi sui 5 progetti ai quali hanno partecipato.

LE MENZIONI PER LE CANZONI DELLE CLASSI 3L E 5L:

Prix pour la meilleure structure et utilisation des mots de l’opération “Dis-moi Dix mots”, mention pour les belles rimes et paroles : Chanson “Échappée vers la victoire”

La classe 5L de l’I.S.I. Enrico Mattei à Cerveteri,

avec les élèves Marina Tomassetti, Ginevra Perchiazzi, Elisa D’Agnelli et Viola Paolone.

Prix pour le meilleur texte original, mention pour l’aspect poétique : Chanson “L’adrénaline de la vie”

La classe 3L de l’I.S.I. Enrico Mattei à Cerveteri, avec les élèves Luca Angelini, Christian Degni, Valerio Cianti et Federica Grimaldi.